Julianna Barwick brengt nieuw album: ‘Healing Is A Miracle’

Na vijf jaar kondigt Julianna Barwick een nieuw album aan: ‘Healing Is A Miracle’. De aankomende plaat komt uit op 10 juli en bevat samenwerkingen met Jónsi (Sigur Ros), Nosaj Thing en Mary Lattimore. De componiste, zangeres en producer maakt etherische geluidslandschappen die zijn opgebouwd uit meerdere loops en lagen van haar engelachtige stem.

De titel van het album verwijst naar de verwondering van het feit dat een lichaam in staat is zichzelf te herstellen van fysieke en emotionele schade. Barwick maakte het album naar aanleiding van haar veranderde omgeving. Ze verhuisde naar Los Angeles en maakte een lange reis door IJsland. In IJsland maakte haar vriend onder andere het artwork voor ‘Healing Is A Miracle’. De eerste single, ‘Inspirit’ is nu uit.