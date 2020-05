Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot 1 september gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Earth, Wind & Fire.

In 1994 gaf Earth, Wind & Fire een concert in Tokyo, Japan. De band, onder leiding van Maurice White, gaf daar een fantastische show met hits als ‘September’, ‘Let’s Groove’, ‘Boogie Wonderland’, ‘Fantasy’, ‘Reasons’ en ‘After The Love Is Gone’. Earth, Wind & Fire in optima forma met het formidabele zangwerk van Maurice White, het enorme vocale bereik van Philip Bailey en natuurlijk de uitmuntende band.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Earth, Wind & Fire live @ Tokyo, Japan (1994).