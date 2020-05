R.A.K. klaar voor na de coronacrisis

2020 is het jaar van de Vlaamse producer R.A.K.. De Gentenaar greep de coronacrisis aan om de studio in te duiken en kwam recentelijk uit met zijn remix van Ne-Yo’s ‘So Sink’. Maxazine ging in gesprek met R.A.K., wiens afkorting staat door de eerste letters van de voornamen van de drie kinderen van de Vlaming.

Om te weten te komen waarom R.A.K. in de muziek stapte, moeten we terug naar 20 jaar geleden. “We moeten inderdaad terug naar het jaar 2000. In dat jaar kwam ‘Saltwater’ van Chicane op cd-single uit.”, aldus R.A.K.. Tot op de dag van vandaag is dat nummer één van de grootste trance classics ooit. “Het opbouwen van die baseline en melodie terwijl de Ierse Moya die iconische tekst zingt… prachtig”, geeft hij complimenten richting de zangeres van Clannad, wiens stam wereldberoemd raakte door de samenwerking met Bono, op ‘In a lifetime’. “Toen ik op MTV Chicane live zag optreden ging er voor mij een nieuwe wereld open; het publiek ging volledig op in de melodie en hun enthousiasme straalde door de tv. Die dag was voor mij een echte eye opener over hoe sterk muziek kan zijn. Laat mij het zo zeggen: sindsdien voel ik de liefde voor muziek.” Het is dan ook niet verwonderlijk dat de beroemde quote “Life is Music, that’s why our hearts have beats” symbool staat voor de producer. “Nog steeds krijg ik datzelfde goede gevoel als ‘Saltwater’ gedraaid word.

In 2015 stond R.A.K. voor duizenden enthousiaste liefhebbers te draaien op het Bomb Factory festival in Toulouse. Niet verkeerd, maar toch hoopt hij op meer. “Zoals véle Dj’s droom ik op de affiche van Tomorowland en/of Ultra Fest, maar op dit moment is het uitkijken naar een ‘Vrij uit ons kot’ feest”, lacht hij, “Wat een venue top maakt, zijn de feestvierders zelf!” Het maakt de DJ dus niet eens echt uit in welke zaal hij draait. “Zij kunnen een lokale fuif tot iets ongelofelijk maken.” Als het gaat om samenwerkingen, is R.A.K. secuurder. “Dj Regard”, zegt hij resoluut, “met zijn remix van ‘Ride It’ is hij terecht één van de betere producers op dit moment. En vooral omdat hij vaak de stage deelt met Jay Sean, je merkt een duidelijk respect tussen die twee.” Nu is dat moeilijk natuurlijk, net als het draaien in de clubs zelf. “Zoals alle DJ’s is het momenteel koffiedik kijken en wachten, ik hoop op een snelle herstart van de dj-radio’s waar ik mijn sets draai. Wat de draaiagenda van 2020 is weet ik nog niet; vanaf het moment dat we weer mogen feesten post ik het op mijn social media.”

Bij het maken van remixen en eigen platen is hij zelf zijn grootste criticus. “Het eindplaatje moet

kloppen”, geeft R.A.K. aan. “Gebruik ik de juiste kicks en drums, klopt de melodie, staan alle geluidseffecten goed, en zo. Gelukkig heb ik enkele mensen achter mij die ook feedback en eventuele suggesties geven.” Dat gaat in de studio met gemak, maar bij het live-gebeuren staat hij doorgaans alleen achter de decks. “Tijdens het voorbereiden van mijn live-sets probeer ik een onderscheid te maken tussen party’s en evenementen en anderzijds radioshows. Wat op een podium werkt, kan op de radio dan weer niet. Ook blijf ik zoeken naar nieuwe muziek of speciale remixen.” Zijn radiomixen zijn dus compleet anders. “Met mijn radiomix wil ik het feest naar de luisteraars thuis brengen, zowel voor hen die een home party vieren en zij die daarna het nachtleven induiken. Voor live optredens werk ik met een checklist, tips van mijn beste maat, wat is de locatie of gelegenheid, welk publiek word er verwacht, welke nummers zeker wel en niet draaien.” Het is een stuk moeilijker dan men veelal denkt vooraf.

Aangezien we nu in een coronatijdperk zitten, is het moeilijk om ver vooruit te plannen. Toch zit de DJ/Producer niet stil in deze periode. “Vanaf deze week staat mijn bootleg van ‘Modjo’ online, nu terug in de studio om eigen samples opnemen. Gelukkig hoor ik mijn beste maat veel, en daar komt vaak er een muzikaal idee uit. Zo ben ik nu ook aan het werken aan een original track voor deze zomer. En daarnaast blijf ik mijn playlists updaten.” Genoeg te doen dus voor R.A.K..