Chez terug met ‘Onder ons’

De Amsterdamse rapper Chez is terug met de relase van ‘Onder ons’. Nadat hij het met ‘Waste my time’ het met een Engelse titel op een Nederlandstalige single leek te proberen, pakt hij weer door in het Nederlands. Net als ‘Waste my time’ en ‘Evenaar’ is ‘Onder ons verfrissend. Gewoon duidelijk verstaanbare hip hop met een goede flow. De Amsterdamse tongval van de rapper lijkt hier sterker en sterker aanwezig dan voorheen. Chez lijkt hier een eigen stempel te willen drukken op zijn afkomst en wordt er tevens herkenbaarder door.

Er wordt de laatste tijd steeds harder geroepen meer Nederlands product te draaien en Chez zorgt ervoor dat het Nederlandse product steeds makkelijekr kan worden gekozen. Wordt het na 100%NL wellicht tijd voor een nieuw Nederlands radiostation met alleen Nederlandse rap? Met ‘Onder ons’ in het achterhoofd is dat wellicht geen slecht idee.