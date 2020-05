Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot 1 september gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Yes.

Vandaag bieden wij jullie een full Concert aan van de progressieve rockband Yes. Yes is sinds 1968 een begrip in de wereld van de progressieve rock, dit door de virtuositeit van de muzikanten, het zangwerk van onder andere Jon Anderson en het zware basgeluid van Chris Squire, en natuurlijk toetsenist Rick Wakeman en gitarist Steve Howe. Het concert in Birmingham, geen toeters en bellen, slechts 5 jongens die geweldige pure prog spelen.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Yes live @ Birmingham, England (2003).