Ozark Henry komt met nieuwe single ‘We Will Meet Again’

Ozark Henry is een van de vele alter ego’s van de Belgische artiest, producer, componist en pionier in meeslepend geluid Piet Goddaer. In de loop der jaren produceerde Ozark Henry muziek variërend van pop tot avant-garde elektronica, tot een symfonisch album met het Nationaal Symphony Orkest van België. Gisteren kwam zijn nieuwste wapenfeit ‘We Will Meet Again’ uit.

‘We Will Meet Again’ is niet ontstaan om simpelweg in leven te blijven tijdens de huidige zelfisolatie, maar om het cruciale moment vast te leggen dat we leven als een fotograaf. “Begin januari bereidde ik me voor op een internationale tour die in april zou starten en me naar New York, Tokio, Parijs en Londen zou brengen. Begin maart zat ik thuis, in opsluiting en eind maart zag ik niet alleen de tourdata geannuleerd worden, maar zag ik ook alles stoppen voor 2020. Opgesloten in een klein kustplaatsje in België. Mijn familie is gezond en okay, terwijl buiten onze kleine gemeenschap voor ons bekende mensen vechten voor hun leven of zelfs zijn overleden. Gezien vanuit de schoonheid en de rust van mijn dorp is deze crisis net zo onzichtbaar als echt. Desalniettemin raakt de lockdown onze gemeenschap hard. Het dorp is afhankelijk van bezoekers en tot eind augustus, het einde van ons hoogseizoen, mag er niemand komen. We weten allemaal dat dit het beste is, natuurlijk, maar het verandert niets aan de impact. Hier zijn we dan, mei 2020 en de mensen hebben het moeilijk. Bedrijven zijn gesloten en het dorp bevindt zich in een overlevingsmodus. Maar de mensen geven niet op en hebben een gemeenschappelijke trots. De saamhorigheid is, ondanks quarantaine, nog nooit zo aanwezig geweest, dus we blijven hopen: We Will Meet Again”, aldus Goddaer

In het begin van zijn carrière ontmoette Ozark Henry David Bowie. Hij leerde de Balg dat ego er niet toe doet. Het werk dat ons verbindt – de muziek die we achterlaten – is het belangrijkste. “Nooit ben ik de les vergeten.”, zegt Goddaer. Beschouwd als één van de meest invloedrijke ‘stemmen’ in meeslepend geluid, wordt Henry’s universum bepaald door een mix van experimenteel vakmanschap, geluid met beeld op basis van ‘heritage’ en technologie. Zijn baanbrekend en meeslepend werk in 3D-audio was onder andere te zien in TEDx- en de Google NY-talks.