Disclosure kondigt album aan én lanceert nieuwe single ‘Energy’

De uitdrukking ‘Verdrinken in iemands ogen’ kan daadwerkelijk opgaan als het de ogen betreft op de hoes van het aankomende album van Disclosure, ‘ENERGY’. Een schitterend landschap met daarin een gezicht verborgen, bestaand uit meren en rivieren. Met de titeltrack, ‘Energy’, van het gelijknamige album dat op 28 augustus uitkomt, laten de Britse broers Guy en Howard Laurence een mix van dance en opzwepende Braziliaanse sambabeats horen, gecombineerd met samples van de motiverende spreker Eric Thomas.

Samen met Thomas maakten de broers ook al het nummer ‘When A Fire Starts To Burn’ uit 2013. Over de keuze voor hun hernieuwde samenwerking zeggen ze het volgende: “When we found Eric many years ago, he was like a goldmine of inspirational quotes and motivational speeches. Even if he was speaking to a room of five it was like he was addressing a stadium. He has an immense presence and energy about him that translates so well into music – especially house music. This time we cut up various speeches to make something that makes sense. What he says is basically the whole concept for the record, that’s why it became the title track.”

En dan de uiterst grappige clip. De best bestede vierenhalve minuut die je vandaag naar je beeldscherm gaat zitten staren. Daar kan geen Zoom meeting of motiverende spreker tegenop.