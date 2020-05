Inhaler houdt met nieuwe single ‘Falling In’ ego’s in toom

Wat goed is komt snel. Dat geldt ook voor Inhaler, die sinds de release van hun debuutsingle niet meer achterom hebben gekeken. Die lijn trekken ze door met het nummer ‘Falling In’, dat woensdagavond is uitgebracht. Net als ‘We Have To Move On’ en ‘Ice Cream Sundae’ is ‘Falling In’ onderdeel van hun debuutalbum, waar ze momenteel, afgesloten van de buitenwacht, de laatste hand aan leggen.

Het snel groeiende succes rondom de populaire Ierse band, die in september voor een bomvolle Paradiso optrad en in januari nog in Groningen speelde tijdens Eurosonic Noorderslag, kan een enorme invloed hebben op het karakter van jonge muzikanten.

Daar zijn de vier bandleden zich dan ook zeer van bewust: “We are just beginning to encounter our own egos and becoming aware that allowing it to be in charge of who you are can be your downfall. You can cut yourself on its sharp edges and bleed to death if you’re not careful. We want to meet our egos head on, shake their hands and give them a hug. We are not afraid of them… we know we need each other. Your ego can be your friend, but you need your mates to make sure it doesn’t boss you around,” aldus Hewson.