Lady Gaga en Ariana Grande werken samen aan ‘Rain On Me’

Met het vandaag verschenen ‘Rain On Me’ brengt Lady Gaga, na het eerder uitgebrachte ‘Stupid Love’, de tweede single van haar aangekondigde zesde album uit. Hierop is ze te horen met een doorgewinterde vakzuster en niet de minste. Ze zingt het uptempo liedje namelijk met Ariana Grande, waarmee twee grootmachten uit de hedendaagse popmuziek voor het eerst als een eenheid van zich laten horen.

Voor Gaga is het zeker niet de eerste keer dat ze zich op een duet heeft gestort, want in het verleden werkte ze al samen met de legendarische Tony Bennett en zong ze voor de film ‘A Star Is Born’ uit 2018 enkele nummers samen met Bradley Cooper.

De releasedatum van ‘Chromatica’ staat inmiddels omcirkeld in de agenda. Little Monsters wereldwijd kunnen op 29 mei hun geluk niet op als het album eindelijk beschikbaar is.