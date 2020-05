De nieuwe Spotify Maxazine Music Playlist van 22 mei 2020

Zoals iedere vrijdag heeft Maxazine redactie de Maxazine Music Playlist op Spotify weer vernieuwd met 20 nieuwe tracks. De beste nieuwe muziek, muziek uit onze concertverslagen en cd-recensies, interviews en nieuws, aangevuld met een aantal ‘speciale tips’ van onze recensenten. Bij deze de nieuwe Maxazine Music Playlist voor op Spotify van vrijdag 22 mei 2020.

Hebben we net Hemelsvaart gehad, is het van daag alweer de dag van de Heilige Rita van Cascia. Ze is patrones van slagers, slachters en vleeswarenverkopers en van ‘hopeloze en onmogelijke zaken’. Treffender dan de Heilige Rita kan je het heden ten dage haast niet treffen. De medewerkers in de vleesindustrie staan met hun hoge concentratie aan corona besmettingen echt wel voor een schier hopeloze en onmogelijke zaak. Wellicht dat een gebedje aan de Heilige Rita verlichting kan brengen.

Op hun illustere conceptalbum ‘Sergeant Peppers Lonely Hearts Club Band’ bezongen the Beatles een zekere Rita: “Lovely Rita, meter maid, may I inquire discreetly, when are you free to take some tea with me?” Het liedje ging dan wel niet over een slager, maar over een dame die parkeerkaartjes op de auto’s controleert, maar ze heet evengoed Rita. Geen idee of er een beschermheilige is voor BOA’s. Maar dit terzijde.

Waar het om gaat op deze dag van de Heilige Rita is dat de traditie van de op vrijdag te verschijnen nieuwe Maxazine Spotify Playlist weer voorgezet wordt. Juist, er is weer een nieuwe. Waarom zou ik naar jullie lijst willen luisteren, juist die, en niet naar een van die andere uitstekende lijsten die er elke vrijdag uitkomen, zo wilt u misschien vragen?

Om te beginnen zijn we bij Maxazine met tientallen mensen die werkelijk waar er hun levenswerk van maken om niets dat in de muziek gebeurd aan hun aandacht te laten ontsnappen. Mannen en vrouwen die een dwarsdoorsnede consumeren van de muzikale menukaart en die ook niet schromen daar een gefundeerde mening over te vormen zien elke week weer reikhalzend uit naar Vrijdag om te zien of hun voordracht de lijst heeft gehaald. Daarnaast zijn er in die groep ook nog eens een aantal mensen die werkelijk waar helemaal niks anders te doen hebben dan zich met muziek bezig te houden en daar alleen maar over schrijven, over praten, interviews maken en er zelfs een huwelijkscrises voor over hebben om voor jullie, de verwende muziekconsument weer elke week een prachtig mooie lijst met de mooiste en beste nieuwe, mooie, opzienbarende en interessante muziek voor te schotelen.

Ook deze week is dat weer gelukt. Eerlijk? Deze week was een makkie; veel leuks en moois en overeenstemming. Dus geen geruzie en gekibnel, geen gemene mails of verwijten over en weer, niets van dat alles. Ondanks Corona is er zelfs even geknuffeld. Luister maar een naar de lijst. De liefde is voelbaar. Wat serveren we deze vrijdag allemaal dan? Wat dacht je van mooie nieuwe muziek van eigen bodem van Rubiamorena? Heerlijke tracks van artiesten als India Jordan, Ane Brun, Brihang, Lyenn en the Yellow Diary, ze staan gewoon in de rij om ontdekt te worden, twee klikken verwijderd van waar jen u bent! Hop hop hop zouden we zeggen.

Geen dank, het is wederom met veel plezier en liefde gedaan. #Staysafe #doeeslief en #hugvirtual . Gewoon omdat het kan. Peace out.