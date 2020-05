Nieuwe single van Amaryllis

2019-12-14T16:38:56+01:00

Helemaal into muziek? Wil jij bezig zijn met muziek,samen met de lezers van Maxazine? Dan zoeken we jou, want wij zijn op zoek naar de meest enthousiaste muziekliefhebbers van België! Samen met jou willen we groeien tot het mooiste muziekplatform van de BeNeLux en daarbuiten! Wat wij zoeken: - Muziekliefhebbers in de breedste zin van het woord. Jazz, Blues, Rock, Pop, Dance, Metal, Kleinkunst, ja zelfs Klassiek! Als jij het muziek vindt, dan vinden wij dat ook!; - Je bent in het bezit van een laptop om zo de concertverslagen en het laatste nieuws zo snel mogelijk online kan zetten; - Je hebt een vlotte pen om zelf nieuws om te zetten naar de stijl van Maxazine en er een unieke draai aan te geven; - Je schrijft foutloos Nederlands en kan goed samenwerken, ook met ons Nederlandse team; - Je bent gemiddeld minimaal één dagdeel in de week beschikbaar, zelf in te delen in samenspraak; - Je bent gezellig, hebt een goed gevoel voor humor (Ja, de Nederlanders hebben soms een raar gevoel voor humor, dat weten we), bent communicatief en ademt vooral muziek, in en uit. Wat we bieden: - Aansluiting bij het leukste team van muziekliefhebbers in de BeNeLux; - Een gezellig team om mee samen te werken; - Een platform met zo'n 300.000 bezoekers per maand; - Gezelligheid alom; - Soms een leuke bijeenkomst waar we samen wat kunnen drinken; - Veel gezelligheid; - De kans om op een makkelijke manier veel nieuwe muziek te leren kennen; - Veel gezelligheid; - Een goede aanvulling op je C.V.; - Voorrang op de nieuwste muziek; - Oh, en hadden we al gezegd: Veel gezelligheid? Helaas zit er geen financiële vergoeding bij (ook niet voor ons), maar de muzikale vergoeding is deze meer dan dubbel waard. Interesse? Mail hr@maxazine.be!