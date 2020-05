Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot 1 september gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Orchestral Manoeuvres in the Dark.

Orchestral Manoeuvres in the Dark, kortweg OMD werd in 1978 opgericht door Andy McCluskey en Paul Humphreys. In datzelfde jaar bracht de band ‘Electricity’ uit waarmee ze in hun eigen land een hit scoorden. Met ‘Enola Gay’ had OMD een hit te pakken dat in diverse landen de #1 positie haalde, echter in Nederland deed de single weinig tot niks. Na ‘Souvenir’ hadden ze een wereldhit met ‘Joan of Arc (Maid of Orleans)’. Vele hits volgden waaronder ‘Locomotion’, ‘So in Love’ en ‘(Forever) Live and die’.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Orchestral Manoeuvres in the Dark live @ Hammersmith Apollo (2019).