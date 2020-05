Nol Havens (VOF de Kunst) komt met solo-project

Nol Havens kennen we van VOF de Kunst die in 1983 een wereldhit scoorde met ‘Suzanne’ en ‘Eén kopje koffie’. We kennen Nol ook als zanger van het Annie M.G.Schmidt repertoire in het kinderprogramma Sesamstraat. VOF de kunst deed afgelopen anderhalf jaar een club en theatertour in Nederland. Nu is er tijd voor een soloproject onder de naam Nol Havens.

Vorig jaar begon Nol met het schrijven van nieuw repertoire met als doel twee EP’s uit te brengen en met dit materiaal de solo voorstelling ‘Doe mij maar alles’ te maken.

Een eerste samenwerking met Tom Vantiphout (onder andere Milow, Kommil Foo en Brian Ferry) voor een duet met Amaryllis Temmerman beviel Nol erg goed en hij vroeg Tom voor de productie van zijn nieuwe solo project. Beide heren hebben een voorliefde voor mooie gitaarliedjes en het resultaat mag er zijn.

Uit de nieuwe nummers is als eerste single ‘In mijn hoofd’ gekozen, een nummer dat laat horen dat we allemaal angsten kennen die bij het leven horen.