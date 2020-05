Will Knox brengt nieuwe single uit met Yori Swart

Will Knox brengt vandaag zijn nieuwe single ‘Waterfall’ uit. Het nummer is vanaf nu te beluisteren en te downloaden via de bekende kanalen. De single is samen geschreven met zangeres Yori Swart en een voorbode op zijn nieuwe album welke in 2021 verschijnt. Met ‘Waterfall’ laat Will Knox als pure verhalenverteller en oprechte songwriter van zich horen.

Will Knox zegt zich verwant te voelen met singer-songwriters als Swart. “Wat wij doen is het voortzetten van een traditie. Een traditie die teruggaat tot de oervorm van het reizende muzikantenbestaan. Met minimale middelen zo sterk mogelijk verhalen vertellen, die de luisteraars raken. De afgelopen jaren is mijn grootste angst geweest dat er een moment zou komen dat ik dat niet meer zou kunnen, dat er een moment komt dat mijn liedjes op zijn.

‘Waterfall’ schreef Will Knox 3 jaar geleden al samen met de Engelse muzikant Simon Lewis in Londen. Origineel bedoeld als solo liedje maar naar mate de tijd verstreek en de betekenis van de song daarin mee veranderde wilde Will Knox een 2e stem op het liedje. Nadat Will samen met Yori recentelijk optrad bij DWDD (cover van Leonard Cohen’s ‘So Long, Marianne’), was de 2e stem gevonden. “Waterfall moet voelen als een droom, je voor een moment in een andere wereld wanen. Dat is wat muziek met je kan doen”.

Will Knox is een geboren verhalenverteller & singer-songwriter uit Londen. Op zijn 18e verhuisde hij naar de Verenigde Staten, waar hij studeerde aan het Berklee College of Music en enkele jaren in New York doorbracht. Hier maakte hij faam in de muziekscene van de Lower East Side door twee albums op te nemen met producer Fab Dupont (3x Grammy genomineerd) nadat hij op een open mic-avond was ontdekt. In de inmiddels elf jaar die zijn verstreken sinds zijn debuutalbum “The Matador & The Acrobat” heeft hij geleerd hoe hij muzikaal en tekstueel steeds dichter tot de kern komt. Op doorbraakalbum “The River Ink” uit 2016 is die ontwikkeling goed te horen.

De van origine Britse muzikant heeft sindsdien in Nederland een mooie carrière opgebouwd als een award winnende songwriter, met credits op tracks die in totaal meer dan 200 miljoen keer zijn gestreamed en 3 Buma Awards opleverde. Met single ‘Stolen Car’ uit 2018 (inmiddels bijna 4 miljoen Spotify-streams) en o.a. zijn bijdrage aan ‘Aracade’ van Duncan Lawrence vestigde Will Knox definitief zijn naam.