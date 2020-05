Katy Perry wuift cynisme weg met ‘Daisies’

Tegenslagen en cynisme krijgen geen kans met het opgewekte tegengeluid dat Katy Perry laat horen op haar deze week uitgekomen single ‘Daisies’. Haar overtuiging om uit te gaan van je eigen kracht en koers, ongeacht wat anderen daarvan vinden, staat centraal in het nummer. ‘Daisies’ is terug te vinden op ‘KP5’, zoals fans het voor 14 augustus aangekondigde vijfde album van de zangeres noemen. Het wordt het eerste album van Perry sinds ‘Witness’ uit 2017.

Perry zelf zit ondertussen ook niet stil, want vrijdagavond om 19:00 uur was ze live op de site van Amazon te zien en horen vanuit huis, toen ze vragen beantwoorde van fans én een paar nummers zong. En verder is de zangeres, die als jurylid betrokken is bij American Idol, zondagavond te zien met een optreden tijdens de laatste uitzending van het programma van dit seizoen.

Online heeft Perry nu een bloemenboetiek geopend, Katy’s Daisies genaamd, waar je gratis digitale boeketten en bijpassende boodschappen kunt verzenden naar geliefden en dierbaren.