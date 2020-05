Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot 1 september gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Kraftwerk.

Minimum-Maximum is de eerste officiële live-albumrelease van Kraftwerk, uitgebracht in juni 2005, bijna 35 jaar nadat de groep hun eerste live optreden gaf. Het bevat twee cd’s met nummers die zijn opgenomen tijdens hun wereldtournee in 2004, waaronder concerten in Warschau, Moskou, Berlijn, Londen, Boedapest, Tallinn, Riga, Tokio en San Francisco.

De in 1970 door Ralf Hütter en Florian Schneider-Esleben opgerichte band brak in 1974 door met hun inmiddels legendarische album ‘Autobahn’. Na ‘Autobahn’ volgden onder andere de albums ‘Radio-Aktivität’ (1975), ‘Trans-Europa Express’ (1977), ‘Die Mensch-Maschine’ (1978) en ‘Computerwelt’ (1981). Van de ‘Minimum-Maximum’ tour is ook een beeldregistratie gemaakt, deze bieden wij jullie vandaag aan.

R.I.P. Florian Schneider (7 april 1947 – 30 april 2020)

Kijk, luister en geniet van Full Concert: Kraftwerk ‘Minimum-Maximum’ live (2005).