Copper Tony mixt Mostacho Xprmnt’s ‘Qué Mae Más Raro (It’s Cool)’

Hier in Europe zijn ze nog niet zo bekend, maar in New York is de Costa Ricaanse Mostacho Xprmnt in de Jazz Fusion / NeoSoul-kringen geen onbekende meer. De band werkt op het moment aan hun eerste volledige album met de titel ‘Dream Fulfillment Handbook’, waarin ook zangers als Leala Cyr, Song Yi Jeon en NJWA hun medewerking aan verlenen. In de remix van Copper Tony komt nu hun ‘Qué Mae Más Raro (It’s Cool)’-video, geregisseerd door JC Gorritti, een mulit-getalenteerde regiseur met een voorliefde voor muziek en moderne kunst.

In 2017 al startte Music Dribble Entertainment een samenwerkingsproject om het nummer te voorzien van een stel remixen, waarbij producers als 28 Lines Matt Sokol en Copper Tony het nummer onder handen mochten nemen zonder zich zorgen te hoeven maken over creatieve beperkingen. De tekst op dit nummer zijn Copper Tony’s bewerking van de originele teksten van Najwa Mahiaddin en Andrés Marín zoals opgenomen door Mostacho Xprmnt (spreek uit als Mostacho Experiment).

“When I first sat at the Berklee piano rooms, in Boston, and composed this 12-tone melody, I never imagined that it would have lyrics by a Malaysian singer, be recorded in New York City with musicians from USA, Korea, Ecuador and Venezuela; then be remixed by producers like Copper Tony and ultimately have a videoclip from a Peruvian film director.”, aldus Andrés Marín, schrijver van de oroiginele versie van het nummer.

JC Gorritti koos voor Copper Tony’s Remix om er een ​​videoclip van te produceren die zijn visie van ‘Qué Mae Más Raro (It’s Cool)’ het beste weerspiegelt. De video is opgenomen in de studio en het dak van Gorritti in Brooklyn, New York. Aan de productie namen meer dan 10 acteurs en actrices deel die Gorritti via verschillende kanalen vond; sommige van hen zijn zelf ook muzikant of werken in de filmindustrie. Het resultaat van dit specifieke experiment is een Dofflin Mixed-melodie met een pakkende synth-lijn die op de camera is nagespeeld door Copper Tony zelf.