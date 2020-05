Charli XCX brengt ‘how i’m feeling now’ uit

Niet lang nadat de quarantaine in gang werd gezet, maakte Charli XCX via een Zoom-call met 1000 fans bekend dat ze bezig was met een nieuw album: how i’m feeling now. Na zes weken hard werken is de plaat eind deze week uitgekomen.

Het is een DIY-project: Charli was tijdens haar zelf isolatie verantwoordelijk voor de muziek, artwork, video’s etc. Maar ze kreeg ook hulp! Online zocht ze naar samenwerkingen met producers A.G Cook en BJ Burton en via Zoom-calls en Instagram live sessies vroeg ze haar fans om input en feedback. Eerder kwamen al de nummers ‘forever’, ‘claws’ en ‘i finally understand’ uit.

how i’m feeling now is een album waarop Charli een veelvoud aan menselijke gevoelens ontdekt in een geheel nieuwe context dankzij de lockdown. Ook laat Charli een nieuwe manier van werken zien: hoe creëer je iets nieuws in een tijd van isolatie, waarin je alleen vanuit huis kan werken?

Charli XCX

De Britse pop artiest Charli XCX brak in 2015 door met het album SUCKER, waarop onder andere de nummers ‘Boom Clap’ en ‘Break The Rules’ onderdeel uitmaakte van de tracklist. Een paar jaar daarvoor stond ze in de hitlijsten met het nummer ‘I Love It’ samen met Icona Pop. Vorig jaar bracht ze haar nieuwste album Charli uit, met nummers die ze maakte in samenwerking met onder andere Lizzo, Christine and the Queens en Troye Sivan.