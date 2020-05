Robert Jon & The Wreck – Last Light On The Highway

Al vanaf hun oprichting in 2011 bestookt Robert Jon & The Wreck hun publiek met zekere regelmaat met ep’s en cd’s. Daarnaast toeren zijn over de hele wereld en hebben in hun bestaan een solide reputatie weten op te bouwen. De band is afkomstig uit Orange County, Californië en bestaat uit Robert Jon Burrison (zang, gitaar), Andrew Espantman (drums), Steve Maggiora (keyboards), Henry James (gitaar) en Warren Murrel (bas).

In de loop van hun bestaan hebben ze allerlei nominaties en prijzen in de wacht weten te slepen en stonden zijn in het voorprogramma van artiesten als Joe Bonamassa, Buddy Guy, Eric Gales en Walter Trout om er maar enkele te noemen.

Op hun nieuwe album ‘Last Light On The Highway’ staan elf nummers, die door de band zelf zijn geschreven. Muzikaal gezien is het overduidelijk de zogenoemde Southern Rock, zoals we die kennen van bands als Lynyrd Skynyrd en Little Feat. En dat dan van hetzelfde hoge niveau. De nummers zijn stuk voor stuk pareltjes. Een paar uitschieters, die op mij persoonlijk de meeste indruk maken zijn het bluesachtige ‘Work It Out’, dat door het gebruik van blazers nog een extra soulsausje mee krijgt, het rockende ‘Don’t Let Me Go’ en de fraaie ballad ‘Gold’.

Afgesloten wordt met het tweeluik ‘Last Light On The Highway’ parts 1 & 2. Het eerste deel is een rustig akoestisch nummer, dat wordt opgevolgd door het rockende tweede deel, dat langzaam naar een climax toe werkt. Tempowisselingen en het gebruik van piano en strijkers doen de tijden van de Classic Rock in de zeventiger jaren herleven. Meesterlijk, en dat kunnen we eigenlijk van de hele cd zeggen. Een absolute aanrader van liefhebber van goed gemaakte, eerlijke rock. Grote klasse. (8/10) (Robert Jon Music)