Mercy John, Jesse Malin en Tim Knol & Blue Grass Boogiemen op ROOTZZ festival 31 oktober

Tim Knol & Blue Grass Boogiemen, Mercy John en Jesse Malin zijn de eerste drie namen voor het ROOTZZ festival op zaterdag 31 oktober in Breda. Eerstgenoemden behoren tot de top van de Nederlandse rootsmuziekscene en zijn graag geziene gasten op de nationale podia en festivals. Malin is een New Yorkse singer-songwriter die grote indruk maakte met zijn laatste album ‘Sunset Kids’, wat doet uitkijken naar de live uitvoering ervan met zijn band.

Tim Knol & Blue Grass Boogiemen (NL)

Tim Knol & Blue Grass Boogiemen vormen een voorbestemd huwelijk. Het karakteristieke timbre van Knols stem kleurt perfect bij het palet akoestische klanken van de Blue Grass Boogiemen. Op het gezamenlijke album ‘Happy Hour’ (2019) meanderen de fraaie zanglijnen door de – vaak virtuoos uitgevoerde – instrumentatie als een rivier door de Noord-Amerikaanse Appalachen, de bron waaraan de bluegrass is ontsproten. Niet voor niets vlogen de veelsterrenrecensies en andere jubelverhalen van de nationale media je om de oren. De release werd gevolgd door een uitgebreide festivaltour: van Paaspop tot Sniester en Zwarte Cross tot Lowlands. Dit najaar komt het al even aanstekelijke als virtuoze bluegrassgezelschap eindelijk ook naar Breda.

Mercy John (NL)

Waar de Brabantse John Verhoeven alias Mercy John met de release van zijn debuut ‘This Ain’t New York’ (2017) al werd geroemd om zijn songschrijverschap, bleek met ‘Let It Go Easy’ dat hij in staat was een nog diepere laag in de creativiteit aan te boren. Dat had dan weer te maken met angsten en demonen die aan de oppervlakte kwamen, iets wat paradoxaal genoeg gebeurde naar aanleiding van het succes van de debuutplaat. De persoonlijke rampspoed heeft echter een prachtplaat opgeleverd. De americana-invloeden zijn gebleven, maar de sound is wat rauwer en de songs soms steviger. De reacties van zowel fans als media op ‘Let It Go Easy’ zijn lovend, en Verhoeven heeft zich helemaal herpakt. Klaar om met zijn band op volle kracht het nieuwe werk live te spelen.

Jesse Malin (USA)

Als een icoon als Lucinda Williams bereid is te fungeren als producer voor je nieuwe plaat, en het album daarvoor die rol vervuld werd door een grootheid als Ryan Adams, dan weet je eigenlijk al genoeg. Dat hij jaren daarvoor als jonge tiener zijn eerste schreden in de muziekwereld reeds had gezet in hardcore- en punkbands maakt het verhaal nog bijzonderder. Op ‘Sunset Kids’ bewijst de New Yorkse singer-songwriter dat hij poëtisch vakwerk kan combineren met ambachtelijk songschrijverschap. Een breed palet aan invloeden passeert de revue op deze heerlijke langspeler, van stampende heartland rock tot melodieuze pop en twangy country tot melancholieke ballads. Het belooft veel goeds voor zijn bezoek met band aan Breda.

ROOTZZ is een indoor festival voor rootsmuziek dat plaats vindt in het Bredase poppodium Mezz. Het affiche voor de aanstaande vierde editie is nog niet compleet, meer namen zullen in de aanloop naar het festival bekend gemaakt worden.