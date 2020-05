Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot 1 september gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Jamiroquai.

De eerste single van de Britse band Jamiroquai – onder leiding van Jay Kay – kwam uit in 1992 getiteld ‘When You Gonna Learn?’. Het jaar erop bracht de band haar debuutalbum uit, ‘Emergency On Planet Earth’. Vanaf dat moment ging het muzikaal gezien voor de wind met Jamiroquai. Vele hits volgden waaronder ‘Virtual Insanity’, ‘Cosmic Girl’, ‘Deeper Underground’, ‘Canned Heat’ en ‘Supersonic’. Het concert dat wij jullie vandaag aanbieden gaf Jamiroquai op 25 oktober 2006 in Londen. Daar speelde de band een verzameling van deze hits en meer.

Kijk, luister en geniet van Full Concert: Jamiroquai live @ the Jazz Cafe, Camden, London (2006).