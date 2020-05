12 mei, de verjaardag van Gers Pardoel

Gers Pardoel, geboren op 12 mei 1981 te Nijmegen, viert vandaag zijn 39e verjaardag. In zijn beginjaren nam Gers de single ‘Broodje Bakpao’ op, samen met The Opposites. De single kwam uit de film New Kids Turbo en werd een grote hit in Nederland en Vlaanderen. Na het vervolg, ‘Op Zoek Naar De Symfonie’, kreeg hij een platencontract bij TopNotch en had hij succes met de single ‘Ik Ga Hard’. Eind 2001 bracht hij zijn debuutalbum ‘Deze wereld is van jou’ uit. ‘Ik neem je mee’, de tweede single komende van het album, werd een grote hit. Met het nummer ‘Bagagedrager’ (met Sef) scoorde Gers Pardoel een grote hit in Nederland en België.