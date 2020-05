Ilse DeLange – Changes

Ilse DeLange behoort tot bekendste zangeressen van ons land. Met haar ijzersterke debuut en haar unieke sound is zij uit vele te herkennen. Stil zit ze ook niet bepaald. Haar vorige album kwam vorig jaar uit, toen ging ze terug naar haar roots, vocalen en gitaar. ‘Gravel & Dust’ zoals die plaat heette was een pareltje. ‘Changes’ is het nieuwe album en zoals de naam al doet vermoeden, klinkt het totaal anders dan de voorganger.

Eerst even wat info over de zangeres zelf. Ilse DeLange, geboren als Ilse Annoeska de Lange, komt Twente. In 1977 werd zij in Almelo geboren. Met haar negen voorgaande platen behaalde ze in totaal 18 keer platina. Ze begon haar carrière als playbackartieste. Nadat ze begon met live zingen trok DeLange door middel van talentenjachten de aandacht van de mensen in Hilversum. Daardoor kreeg ze kans om zo nu en dan eens wat op tv te mogen zingen. Ook richtte ze in die tijd een duo op met Joop van Liefland. Hiermee zette ze haar eerste stappen op het country pad. Haar eerste album ‘World Of Hurt’ behaalde gelijk vijf maal platina. Ook in de jaren daarna behaalde DeLange grote successen, vele prijzen en vele hits. Kortom een zeer gerespecteerd artiest.

Vanaf het eerste akkoord is te horen dat ‘Changes’ inderdaad anders is dan waar ze om bekend staat. Er zijn wel degelijk een aantal ‘Changes’ te vinden in de stijl van muziek. Het is namelijk wat meer poppy, wat meer mainstream, hiermee dreigt het slechts een 13 in een dozijn plaat te worden. Gelukkig zijn de teksten van Ilse DeLange vrijwel altijd ijzersterk en hebben wel een echt verhaal te vertellen. Ook gaat niet het hele album door die ‘Change’’. Op deze plaat wil ze een brug slaan tussen country en eigentijdse pop. Het eerste deel van de plaat is meer pop gericht, het tweede deel is zonder digitale hulpmiddelen en is bespeeld op louter instrumenten, dat is ook waar haar stem het meeste raakt.

Daarmee probeer ik niet te zeggen dat het eerste deel van de plaat bagger is, integendeel. Eerlijk moet ik wel bekennen, toen ik de single ‘Changes’ voor het eerst hoorde dacht ik oei, dit klinkt wel heel erg anders. Naarmate het nummer vaker beluisterd wordt, wordt het steeds beter. Met name de tekst is een prachtige levensles. Het nummer gaat over dat we ooit dingen moeten veranderen, ook al betekend dat, dat wij zelf ook zullen veranderen daardoor. Vanaf nummer vijf gaat het pop randje er helemaal af en vanaf het moment dat ze haar vocalen inzet is het kippenvel. ‘Homesick’ is een waar pareltje, misschien wel de mooiste tekst op het album. Bij dit nummer is de instrumentatie ook perfect gekozen, dit lied komt echt binnen.

‘Changes’ zal voor de echte fans van het eerste uur even wennen zijn. De eerste vier zijn pop gemixt met country elementen, de andere vier zijn vintage Ilse DeLange. Haar stem is zoals altijd van een heel hoog kaliber en wordt niet voor niets tot de beste zangeressen van ons land gerekend. (8/10) (Spark Records)