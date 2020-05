Lady Gaga komt met nieuwe datum voor ‘Chromatica’

Het langverwachte zesde studio-album van Lady Gaga, ‘Chromatica’, werd tot nader order uitgesteld, toen de coronacrisis uitbrak. Een domper voor Gaga, die niet bij de pakken neerzat, maar zich bekommerde om het welzijn van anderen. Inmiddels is er een datum voor de release gekozen.

Op het album, dat in verschillende versies word uitgebracht, werkt Gaga samen met Ariana Grande, Elton John en de Zuid-Koreaanse meiden van Blackpink. Voor de productie heeft ze de hulp ingeschakeld van muzikant en songwriter Bloodpop®.

Zoals gezegd is Lady Gaga niet voor één gat te vangen en dus stortte ze zich op de organisatie van het online benefietconcert ‘One World: Together At Home’. En met succes. Met het evenement, waaraan grote namen uit de muziekindustrie meewerkten, werd ruim 118 miljoen euro opgehaald voor de bestrijding van het coronavirus. ‘Chromatica’, waarvan de single ‘Stupid Love’ al wel is uitgekomen, verschijnt op 29 mei.