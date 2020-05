Katy Perry komt volgende week met nieuwe single

Met een post op instagram heeft Katy Perry donderdagavond de releasedatum en de titel van haar nieuwe single prijsgegeven. De zangeres, die in verwachting is van haar eerste kindje, en in ‘Never Worn White’ haar aangekondigde huwelijk met acteur Orlando Bloom bezingt, werkt ondertussen hard aan nieuw materiaal. ‘Daisies’ is de eerste single van haar toekomstige vijfde album.

‘Daisies’ komt op 15 mei uit, is de opvolger van de begin maart uitgekomen single ‘Never Worn White’ en is weer een echte Katy Perry popsong.