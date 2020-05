Opera Alaska brengt single uit en kondigt shows aan

Een toevallige ontmoeting in 2017 in één van de filialen van het wereldberoemde Zweedse meubelconcern was de vonk die nodig was om singer/songwriter Marien Dorleijn en gitarist Marzio Scholten bij elkaar te brengen. Zeker toen ze er ter plekke achterkwamen dat ze op steenworp afstand van elkaar wonen.

Marien Dorleijn en Marzio Scholten delen een liefde voor songwriting, gear en muziek maken. Afzonderlijk van elkaar hebben beiden inmiddels hun sporen verdiend in de Nederlandse muziekscene: Dorleijn als songwriter en frontman van de gelauwerde indieband Moss en Scholten met zijn werk als gitarist/bandleider van diverse projecten in de instrumentale muziekscene.



In Opera Alaska bundelen Dorleijn en Scholten hun krachten, wat resulteert in speelse indie, dansbare grooves, dromerige melodieën en, bovenal, ijzersterke songs. Vandaag brengt Opera Alaska de nieuwe single ‘Don’t Judge Me’ uit. De derde single van het debuutalbum ‘The Stream’ dat op vrijdag 29 mei verschijnt via Excelsior Recordings. Dit najaar speelt de band een aantal shows.

Vrijdag 2 oktober: De Amer

Zaterdag 21 november: Paradiso

Woensdag 25 november: Tivoli Vredenburg