Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot 1 september gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van David Bowie.

Op 30 augustus 1987 gaf David Bowie in het kader van zijn Glass Spider Tour een concert in Montreal, Canada. De tournee werd gehouden ter promotie van zijn album ‘Never Let Me Down’. Het was in dat jaar The Thin White Duke’s grootste tournee ooit met wereldwijd ruim zes miljoen bezoekers. Tijdens het concert in Montreal bracht hij een flink aantal van zijn hits waaronder ‘Day-In Day-Out’, ‘Absolute Beginners’, ‘China Girl’, ‘Heroes’, ‘Let’s Dance’ en ‘Modern Love’.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: David Bowie live @ Montreal, Canada (1987).