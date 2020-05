Suzan & Freek brengen homevideoclip uit bij ‘Weg Van Jou’

Gisteren is de videoclip voor de nieuwe Suzan & Freek single ‘Weg Van Jou’ online gekomen. Vanwege de huidige situatie konden en wilden Suzan & Freek nergens naar toe om een video te maken dus er was maar één optie: thuis opnemen, zoals ze dat vroeger met hun covers en de videoclip voor ‘Als Het Avond Is’ ook deden.

“We hebben onze woonkamer verbouwd tot pop-up studio en hebben daar de clip met z’n tweeën opgenomen”, aldus het oorspronkelijk uit de Achterhoek afkomstige duo, “Geen crew op locatie, geen dure apparatuur, alleen wij samen, met een iPhone.” De beelden hebben ze naar Starsquid gestuurd, een Haagse club creatievelingen. Zij zijn wekenlang gaan schilderen, tekenen, knippen en plakken om tot deze video te komen. “We zijn super blij met het resultaat, en we kijken er naar uit om als dit alles voorbij is de mensen van Starsquid in het echt te ontmoeten.”

De nu al jaren in Amsterdam woonachtige Suzan & Freek brachten afgelopen vrijdag hun gloednieuwe single ‘Weg Van Jou’ uit. Het is het eerste nieuwe werk van het duo na hun succesvolle debuutalbum ‘Gedeeld Door Ons’.

“We zijn momenteel dag en nacht thuis en hebben dan ook alle tijd om nieuwe nummers te schrijven. Al onze optredens zijn verplaatst, waardoor we min of meer gedwongen worden om in een ander tempo te leven: van altijd onderweg en bijna nooit thuis, naar altijd thuis en alleen voor het écht noodzakelijke heel even naar buiten.”

‘Weg Van Jou’ vinden ze een mooie dubbelzinnigheid hebben: “Ik ben weg van jou, ze halen mij nooit weg van jou. ” Misschien is het in de huidige situatie, waarin je zo veel met elkaar thuis bent, extra herkenbaar dat je beseft dat je het heel fijn hebt samen, ondanks dat je allebei je karaktertrekjes en onzekerheden hebt. Aldus Suzan & Freek.