Bongeziwe Mabandla komt met nieuwe single ‘Salanabani’

Via het debuut-album ‘Umlilo’ (2012) en zijn tweede cd ‘Mangaliso’ (2017) groeide singer-songwriter Bongeziwe Mabandla uit tot het nieuwe gezicht van de Afro-folk. Hij brengt een originele, moderne en veelal vrolijke klank, met invloeden van Afrikaanse artiesten als Jabu Khanyile, Bongo Maffin en Busi Mhlongo. Nu is zijnnieuwe single ‘Salanabani’ uit.

Naast vele uitverkochte zalen deed hij ook grote Zuid-Afrikaanse festivals aan als het Cape Town Music Fest en Oppikoppi. Internationaal is hij aan de weg aan het timmeren met zijn aanwezigheid op showcase-festivals als het Reeperbahn Festival in Hamburg, het Japanse Sukiyaki Meets The World Festival, het Primavera Sound Festival in Barcelona, het MaMa Festival in Parijs, het Womex Festival in het Finse Tampere en het Oslo World Festival. Eind vorig jaar liet Bongeziwe Mabandla zich hier al zien en horen via vier Nederlandse shows (Kunsthal-Rotterdam, Paard-Den Haag, TivoliVredenburg-Utrecht & Bimhuis-Amsterdam) tijdens de AfroVibes Festivals.

Op het nieuwe album ‘IiMini’ werkte Bongeziwe samen met producer/muzikant/songschrijver Tiago Correia-Paulo, wat een breder muzikaal spectrum met zich meebracht. Het toonde ook zijn (Westerse) invloeden van artiesten als Tracy Chapman, The Fugees, Bon Iver en Michael Kiwanuka. Ingetogen traditionele folk (met teksten in zijn Xhosa taal) blijft de basis, maar het is nu meer vermengd met ‘sweet soul, smooth jazz & urban beats’!