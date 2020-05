Nieuw solo album voor Maceo Parker

Funklegende Macao Parker brengt zijn eerste nieuwe solo album in 8 jaar uit. ‘Soul Food-Cooking with Maceo’ zal op 26 juni verschijnen en zal het eerste album zijn op het label van Mascot Label Group- The Funk Garage.

Het is bijna onmogelijk om te bepalen wat er het eerste was, Maceo of de funk. Hij heeft met iedere funk leider gespeeld, te beginnen met James Brown in de jaren 60 om daarna aan boord te gaan van de ‘Mothership Connection met Parliament-Funkadelic. Hij had vanaf 1999 eveneens een langdurige samenwerking met Prince.

Maceo’s carrière als bandleider begon in 1970. Na 1990 heeft hij een catalogus uitgebracht met verbluffende releases van Maceo and all the King’s Men ‘Doing Their Own Thing’ (1972) tot ‘Soul Classics’ (2012). Om nog maar te zwijgen van de samenwerking met titanen uit de muziek wereld zoals Keith Richards, Bryan Ferry, Living colour, Dave Matthews Band, Red Hot Chilli Peppers, Jane’s Addiction en De La Soul. Hij is ook gesampled door hiphop-iconen, waaronder de Notorious BIG, 2Pac en Busta Rhymes.

Met zijn 16-de soloalbum werkt Maceo’s kenmerkende pittige saxofoongeluid samen met New Orleans Funk om een frisse selectie van Soul-en Funk klassiekers en originelen van Maceo te bereiden. Het album is opgenomen in House of 1000hz met Andrew “Goat” Gilchrist en geproduceerd door Eli Wolf (Norah Jones, Madlib, Al Green).