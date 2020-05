Igorrr naar Doornroosje

Igorrr is het soloproject project van Fransman Gautier Serre, maker van een mix van metal, breakcore, jazz, klassiek, klezmer, nintendocore en nog veel meer. Het klinkt als een rijke bonte verzameling en dat is het ook. Igorrr klinkt als Igorrr. Uiterst origineel en maf, maar nergens geforceerd. Onlangs is het nieuwe album ‘Spirituality and Distortion’ uitgebracht door Metal Blade.

De plaat gaat verder waar de meesterlijke voorganger ‘Savage Sinusoid’ gebleven was. De briljante volle productie is gebleven en het vakmanschap is naar een nog hoger niveau getild. Gebleven zijn ook de ingenieuze schizofrene nummers die barsten van de melodie. De experimentele mix werkt betoverend en bevreemdend tegelijkertijd. Het prikkelt de zintuigen tot het maximale. Laat je omver blazen door Igorrr, want dit is een act die ook op het podium weet te overtuigen. Live wordt Gautier Serre bijgestaan door de klassiek geschoolde zangeres Laure Le Prunenec, zanger en meestergrunter Laurent Lunoir en de geweldige drummer Sylvain Bouvier.

De supports zijn als het muiltje van Assepoester en passen perfect bij de gekte van Igorrr. De wieg van de Cubaans-Duitse Otto von Schirach stond in de swamps van Florida. In zijn snelkookpan tref je surf, calypso, dubstep, IDM, grind en electro aan. Hij neemt je mee naar zijn magische wereld vol supernova’s en andere geluidsgolven. Buitencategorie tof.

Drumcorps is Aaron Spectre, een Amerikaanse muzikant die genres zoals glitch, chiptune, drum & bass, jungle en elektronische punkrock tot een uiterst explosief en bont geheel weet te breien. Igorrr staat op 4 maart 2021 in Doornroosje.