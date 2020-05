Nieuwe single voor Suzan & Freek

Suzan & Freek brengen vandaag hun gloednieuwe single ‘Weg Van Jou’ uit. Het is het eerste nieuwe werk van het duo na hun succesvolle debuutalbum ‘Gedeeld Door Ons’. De single is vanaf nu te beluisteren op onder meer Spotify en YouTube. De officiële video komt op zondag 3 mei om 12.00 uur uit.

We zijn momenteel dag en nacht thuis en hebben dan ook alle tijd om nieuwe nummers te schrijven. Al onze optredens zijn verplaatst, waardoor we min of meer gedwongen worden om in een ander tempo te leven: van altijd onderweg en bijna nooit thuis, naar altijd thuis en alleen voor het écht noodzakelijke heel even naar buiten.

‘Weg Van Jou’ vinden we een mooie dubbelzinnigheid hebben: “ik ben weg van jou, ze halen mij nooit weg van jou”. Misschien is het in de huidige situatie, waarin je zo veel met elkaar thuis bent, extra herkenbaar dat je beseft dat je het heel fijn hebt samen, ondanks dat je allebei je karaktertrekjes en onzekerheden hebt. Aldus Suzan & Freek.

In februari ontvingen Suzan & Freek een Edison Pop award voor ‘Gedeeld Door Ons’. Dat album behaalde de platina status al binnen enkele maanden. De vorige singles Deze Is Voor Mij’, Blauwe Dag en Als Het Avond Is bereikten allemaal hoge noteringen in de hitlijsten.