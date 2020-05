Balaton Sound 2020 gaat niet door deze zomer

Na Sziget heeft ook de organisatie van het Hongaarse Balaton Sound bekend gemaakt dat het festival vanwege het coronavirus niet door kan gaan deze zomer.

Lieve Balasounders,

Allereerst ontzettend bedankt voor jullie geduld en steun de afgelopen weken.

De Hongaarse regering heeft zojuist het verbod op grootschalige evenementen verlengd tot 15 augustus 2020. Het is dan ook met pijn in ons hart dat we jullie hierbij laten weten dat, vanwege dit officiële verbod, Balaton Sound niet door kan gaan dit jaar.

We zijn er allemaal kapot van. Al sinds 2007 werken we aan één gezamenlijk doel met altijd hetzelfde enthousiasme: om jullie de beste feestjes te bezorgen aan de oevers van het Balatonmeer. Maar, hoe moeilijk het ook is, we geloven dat dit besluit het beste is voor de veiligheid van jullie en iedereen die op ons festival werkt.

Graag vragen we nog even om jullie geduld terwijl we met onze ticketpartners de regelingen voor ticketkopers aan het uitwerken zijn. We delen zo spoedig mogelijk alle details via e-mail.

In de geschiedenis van Balaton Sound zal dit de eerste zomer zijn dat we niet samen met jullie kunnen dansen aan het Balatonmeer. We kunnen alvast niet wachten om jullie volgend jaar weer te zien en het mooiste feest van ons leven te vieren onder de Hongaarse zon. Bedankt voor jullie betrokkenheid in al die jaren en tot in 2021!

Blijf gezond en zorg goed voor elkaar,

Team Balaton Sound