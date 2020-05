Jeangu Macrooy brengt live versies uit van songfestivalinzending ‘Grow’

Vandaag heeft Jeangu Macrooy, de Nederlandse inzending voor het afgelaste Eurovisie Songfestival, twee live opgenomen versies van zijn nummer ‘Grow’ uitgebracht om in de aanloop naar 16 mei – de dag waarop het Songfestival oorspronkelijk plaats zou hebben gevonden – zijn fans een hart onder de riem te steken. Beide live versies zijn vanaf vandaag te beluisteren via alle grote streaming platforms waaronder Spotify, Apple Music en Deezer.

In verband met de COVID-19 pandemie werd dit jaar helaas ook het Eurovisie Songfestival afgelast. De Nederlandse afgevaardigde was Jeangu Macrooy, wiens persoonlijke nummer ‘Grow’ lovend werd ontvangen. De videoclip werd binnen een week meer dan één miljoen keer bekeken, en het nummer kwam binnen in de Nederlandse Top 40 en de Airplay Top 200.

Om de teleurstelling over het niet plaatsvinden van het evenement iets te verzachten, besloten Jeangu en zijn team om twee live versies van het nummer op te nemen en uit te brengen. De eerste versie – en de focus track van de release – is een akoestische uitvoering van ‘Grow’, waarin Jeangu wordt begeleid op piano. Deze versie wordt ook als live video uitgebracht, en werd opgenomen in één van Nederlands mooiste concertzalen: het Concertgebouw in Amsterdam. Dit was overigens de eerste opname die in het Concertgebouw plaatsvond nadat het noodgedwongen zijn deuren moest sluiten. De tweede versie – waarop Jeangu wordt bijgestaan door zijn band – werd opgenomen op de locatie waar het Songfestival oorspronkelijk plaats had moeten vinden: Ahoy in Rotterdam.

Jeangu: “Het was heel bijzonder om ‘Grow’ alsnog in deze – helaas lege – zalen te mogen uitvoeren. De akoestiek van het Concertgebouw is natuurlijk ongeëvenaard en dat hoor je terug in de opname; de zaal doet echt mee. Ik denk dat veel mensen in deze moeilijke tijd troost vinden in muziek ​en hopelijk kan ik daaraan bijdragen met deze release.”

Jeangu Macrooy groeide op in Suriname, waar de eerste stappen van zijn muzikale carrière werden gezet. In 2014 verhuisde hij naar Nederland en ging hij een muzikale samenwerking aan met producer Perquisite. De afgelopen jaren waren een flinke rollercoaster: zijn debuutalbum ‘High On You’ (2017) werd genomineerd voor een Edison Pop ‘Beste Album’. Ook werd hij een graag geziene gast bij De Wereld Draait Door, schitterde hij als Judas in ‘The Passion’, en trad hij op op vele podia en festivals, waaronder Lowlands, North Sea Jazz en Eurosonic/Noorderslag.

Begin vorig jaar kwam zijn tweede album ‘Horizon’ (2019) uit, dat met lovende recensies werd ontvangen. Naast zijn deelname aan het Eurovisie Songfestival zou Jeangu samen met zijn band van maart tot eind mei door heel het land te zien zijn geweest met zijn theater tour, welke helaas i.v.m. COVID-19 maatregelen eveneens uitgesteld moest worden.