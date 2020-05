De nieuwe Spotify Maxazine Music Playlist van 1 mei 2020

Zoals iedere vrijdag heeft Maxazine redactie de Maxazine Music Playlist op Spotify weer vernieuwd met 20 nieuwe tracks. De beste nieuwe muziek, muziek uit onze concertverslagen en cd-recensies, interviews en nieuws, aangevuld met een aantal ‘speciale tips’ van onze recensenten. Bij deze de nieuwe Maxazine Music Playlist voor op Spotify van vrijdag 1 mei 2020.

Vrijdag 1 Mei. Internationale dag van de arbeid, maar ook de 21ste verjaardag van niemand minder dan Spongebob Squarepants. Wat een dag. Een zwangere panda in Ouwehand’ s dierenpark, en Trump die beweert bewijs te hebben dat het coronavirus uit een laboratorium in het Chinese Wuhan komt. Alsof je in een Hollywood film leeft. Dat de filmindustrie op zijn kont ligt maakt dus helemaal niet zoveel uit. We spelen zelf de hoofdrol in de grootste film ooit gemaakt. Ons leven.

Om dat intellectueel ingeperkte leven van ons allemaal weer wat op te fleuren hebben de muzieknerds van de redactie van Maxazine vanachter hun chirurgische maskers wederom samen een prachtige nieuwe Spotify muzieklijst voor jullie allemaal weten samen te stellen. Alles voor onze trouwe lezers en luisteraars. Muziek als medicijn, muziek als levensvoorwaarde, muziek als het alternatief voor de anderhalve meter. Muziek het enige dat een menselijke aanraking zou kunnen vervangen, althans voor eerdergenoemde nerds achter hun chirurgische maskers.

Tot diep in de nacht, eigenlijk tot aan het krieken van de ochtend en de eerste krantenjongen op straat zijn deze mensen voor jullie aan de slag geweest. Selecteren, wikken maar ook wegen. Nog eens luisteren of meteen de prullenbak in. Het is een hele verantwoording om weer een nieuwe lijst te maken, waar jullie een week mee vooruit moeten. Ondanks de psychische druk die we er elke keer weer van ervaren, hebben we stand gehouden en er is ook vandaag weer een spiksplinternieuwe Maxazine Spotify Playlist voor de komende week van de band gerold. Wat mogen jullie dit keer verwachten? Waar mogen jullie vanaf vandaag de speakers mee gaan smeren? We hebben deze week lekkere tracks in de aanbieding van onder andere: Cheb Mami, the Mission, Pretenders, Danny Vera, Leonie Meijer, Voltage en net overleden Afrobeat ledende Tony Allen om maar een paar smaakmakers te noemen. Jullie kennen het principe, begin je eenmaal te luisteren dan vervalt de garantie en moet je gewoon tot volgende week Vrijdag naar deze lijst luisteren.

Have fun, stay safe en vier met ons vandaag de negende verjaardag van de zaligverklaring van Paus Johannes Paulus II. Dan komt alles weer goed.