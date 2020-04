Duncan Laurence brengt in mei nieuwe single en eerste EP

Bijna exact één jaar na zijn glorieuze zege op het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv, en meer dan 200 miljoen streams voor ‘Arcade’ later, brengt Duncan Laurence in mei een nieuwe single plus zijn eerste EP uit.

‘Someone Else’ is terug te vinden op zijn 5-track EP ‘Worlds On Fire’, die eveneens het levenslicht ziet die dag. Daarop zijn de voorgaande singles ‘Arcade’ en ‘Love Don’t Hate It’ te horen, evenals twee gloednieuwe liedjes.

Duncan werkte voor de single in Los Angeles onder andere samen met songwriters en producers Brett ‘Leland’ McLaughlin (Troye Sivan, Selena Gomez) en Bram Inscore (Icona Pop, Mayer Hawthorne).

Gevraagd naar zijn nieuwe single, vertelt Duncan het volgende:

“Ik schreef ‘Someone Else’ in LA met mijn goede vriend LELAND. Een geweldige schrijver, die voor zoveel grote artiesten en voorbeelden van mij wereldwijd heeft geschreven. Het gaat over het gevoel van het alleen zijn in de nacht, hoe het gevoel van een verloren liefde aan je kan vreten en hoe vragen in je hoofd kunnen blijven rondspoken: waar ben je nu en met wie? Na elke drukke, afleidende dag is daar die eenzame nacht weer. En dat zal een poos zo zijn, tot de tijd je heelt en je echt verder kunt.”

‘Someone Else’ is de opvolger van Duncan’s tweede single ‘Love Don’t Hate It’, die de #2 positie in de airplay charts behaalde en hiermee Duncan’s status definitief bevestigde. Duncan brengt op woensdag 13 mei om 17:00 uur zijn nieuwe single ‘Someone Else’ uit.