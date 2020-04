Yung Lean kondigt nieuw album ‘Starz’ aan

Yung Lean heeft zijn nieuwe album ‘Starz’ aangekondigd voor 15 mei via het label YEAR0001. Dit is het zevende full-length album van Lean en is de opvolger van ‘Poison Ivy’ uit 2018. Het album bevat onder andere de eerder verschenen singles ‘Boylife in EU’, ‘Violence’ en het vandaag verschenen ‘Pikachu’. Het nummer wijkt af van de donkere aard van de eerder verschenen singles en laat juist een luchtige kant van Yung Lean horen over de hypermelodische productie van Whitearmor.

Over Yung Lean:

Geboren als Jonatan Leandoer Håstad, bracht Yung Lean zijn vroege jeugd door in Azië en Oost-Europa voordat zijn familie – zijn moeder is een mensenrechtenactivist en zijn vader een schrijver – zich in Stockholm vestigde. Lean was een rusteloze jongen en werd wereldberoemd als tiener, toen zijn eerste videoclips de pers met verwarring en ontzag vervulden. Hij was ‘de raarste 16-jarige blanke Zweedse rapper die je deze week zult horen’, zoals een vroege krantenkop het uitdrukte.

Nu is hij 23 en heeft de nieuwigheid al lang plaats gemaakt voor aanhoudende diepte, meedogenloze creatieve ambitie en complexiteit. Het luchtige, onoverwinnelijke gevoel voor humor van zijn eerste mixtape ‘Unknown Death 2002’ veranderde in verstikkende paranoia (en real-life tragedie) tegen de tijd dat zijn tweede studioalbum ‘Warlord’ in 2016 verscheen. Datzelfde jaar verscheen hij op Frank Ocean’s ‘Blond’ en bracht hij een scuzzy punkplaat uit met producer Gud. Tegen 2018 draaide hij weer om, werkte hij mee aan een bekroond ballet en won hij een Zweedse Grammy.

“Veel mensen hebben zoiets van, ‘Het begon als een meme en werd iets serieus’,” zei Lean onlangs, na het ontvangen van de Bram Stoker Medal of Cultural Achievement aan het Trinity College. “Maar voor mij is het altijd oprecht geweest. Ik ben dezelfde persoon geweest. Het is alleen dat mensen het eerst niet begrepen.”

Zijn meest recente full-length album ‘Nectar’ uit 2019 (onder de alias Jonatan Leandoer96) was veruit het meest buiten Lean’s comfort zone. Het album bevatte poëtische artrock en trok zo vergelijkingen met Bob Dylan en Beck. Het album verscheen slechts enkele dagen na een meer rechttoe rechtaan Lean rap-single geproduceerd door Working On Dying (Lil Uzi Vert, Drake).