Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot 1 september gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van The Rolling Stones.

Op 22 oktober 2006 gaven The Rolling Stones een optreden in Austin te Texas. Dat de Stones het nog niet verleerd zijn blijkt uit deze goede show met hits als ‘Let’s Spend The Night Together’, ‘She’s So Cold’, ‘Tumbling Dice’, ‘Under My Thumb’, ‘Get Off Of My Cloud’, ‘Sympathy For The Devil’ en natuurlijk (I Can’t Get No) ‘Satisfaction’. Recentelijk bracht de band nog een nieuwe single uit getiteld ‘Living In A Ghost Town’, zeer toepasselijk in deze vreemde tijd waarin we leven.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: The Rolling Stones live @ Austin, Texas (2006).