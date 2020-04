Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot 1 september gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Propaganda.

Begin juli 1985 bracht de Duitse band Propaganda hun debuutalbum ‘A Secret Wish’ uit. Het album ontving wereldwijd lovende kritieken en had redelijk commercieel succes. In de Britse album hitlijst behaalde ‘A Secret Wish’ de 16e plaats. Op 26 oktober 1985 stond Propaganda op het podium tijdens Veronica’s Rocknight for Greenpeace in Ahoy te Rotterdam met INXS en de mannen van Orchestral Manouvres in the Dark.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Propaganda live @ Ahoy, Rotterdam (1985).