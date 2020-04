Strepp Unit United komt met debuut ‘Call The Police’

Strepp Unit United, het klinkt puur Amerikaans, maar niets is minder waar. Deze mix van Dancehall en Rap is het project van de uit Duitsland afkomstige GMike (German Mike), de producer die deze week ook al uitkwam met ‘Badboys und Badgirl’. Onder de naam Strepp Unit United komt nu ‘Call The Police’, een aanstekelijke productie, waarbij het moeilijk is stil te blijven zitten. Niet onder eigen naam, maar vanwege de Nederlandstallige rap nu als Strepp Unit United. Qua stijl wijkt het minimaal af van de eerdere producties van GMike U.N.I.T. United. Iets ritmischer en zonniger en klaar voor de zomer!