Be Sharp Band – Ashes

Het is niet gek dat je nog nooit van de Be Sharp Band hebt gehoord, ‘Ashes’ is namelijk pas het eerste album dat deze band uitbrengt. Er is niet al te veel bekend over deze blues rock/blues band uit de hoofdstad van Kroatië. De groep is in 2015 opgericht door muzikanten uit de blues, jazz en rock genres. Gekozen werd dus voornamelijk voor de blues. Zelf noemen ze de muziek hard blues.

Op gitaar is Nenad Maderić te vinden en de vocalen worden verzorgd door Marija Gasparić. Deze twee hebben al eerder samengewerkt in de band Two Blue. Hiermee wilde ze Kroatië vertegenwoordigen tijdens de Blues Challenge van 2017. De ritmesectie bestaat uit Hrvoje Kaucić op de basgitaar en achter het drumstel Robert Jurcec. Dan is er de keyboard nog en die toetsen worden bespeeld door Tomislav Ocvirek.

Op veel blues gerelateerde platen is vaak minimaal één cover te vinden. Dat is op ‘Ashes’ niet het geval. Deze plaat bestaat uit 12 originele nummers. Verder hoor je wel typische blues op het album. Ritmisch zit het prima in elkaar en ook de zangeres heeft een mooie stem voor dit genre. Geen hoge vrouwenstem, maar een lagere, rouwere variant. Ook fijn dat geen Kroatisch accent te horen is, dat wil bij sommige nationaliteiten nog wel eens een dingetje zijn. Deze dame zingt zoals de blues gezongen moet worden. Ze zingt vanuit haar ziel en met passie.

Het album opent erg sterk met het vlotte ‘Just Blues’. Dit is zeker ook een van de betere nummers op het debuut. Verder is ‘Wolf’ waarvan vooral het riffje blijft hangen. In dit nummer komt het rauwe randje van Marija mooi uit. ‘Mama’s Everyday Blues’ gaat wat te lang door, live geen probleem maar nu lijkt hij eindeloos door te gaan. Op onder andere ‘Dont Mess With Me’ laat ook de gitarist even horen wat hij in huis heeft met een lekker solootje.

Al met al is ‘Ashes’ een prima debuut van de Be Sharp Band. Het zijn stuk voor stuk prima muzikanten, met in het bijzonder de erg aangename stem van de frontvrouw. Voor de blues liefhebber is dit wel een leuk plaatje om eens te beluisteren. (7/10) (self released)