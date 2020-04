Britt Franken geeft kinderboek soundtrack mee

De naam Britt Franken zou je wellicht nog kunnen kennen uit Holland’s Got Talent of The Voice Kids, waar ze in het 8e seizoen meedeed en in het team van Marco Borsato kwam. Helaas behaalde ze niet de finale maar de Twentse laat het er niet bij zitten. Britt doet onder anderen mee met de voorronde van het Junior Songfestival, treedt met regelmaat op in Twente en omstreken en brengt nu zelfs de soundtrack van het kinderboek ‘Ik ben echt niet bang‘.

Het boek is een boek met verhaal op rijm geschreven. Het is dan ook makkelijker voor kinderen om het te lezen, omdat ze horen dat de tekst echt rijmt en dat nodigt vaak uit tot herhalen. Het boek leest lekker weg ondanks dat het spannend is. De illustraties van Esther Malaparte makwen het boek daarbij af.

Het boek kwam al in september uit maar weerd pas recentelijk gepresenteerd met iets speciaals: Het boek door Rick Meijer, kreeg een eigen soundtrack, die werd geschreven door Rick Meijer zelf en Barry van Spronsen. De 14-jarige Britt kreeg de vraag de soundtrack in te zingen en deed dat vol overgave. Een nieuwe stap in haar inmiddels ondanks haar jonge leeftijd, al imposante carrière!