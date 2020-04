Nieuwe single Tenfold online

Afgelopen vrijdag is Tenfold haar nieuwe single ‘Response To Rivers’ een feit! Ervan uitgaande dat we niet in een wereldwijde crisis zouden belanden, was Tenfold van plan om morgen tijdens Record Store Day te startten met haar tour. Dit is nu uiteraard niet mogelijk, echter wordt de single wél gevierd en uitgebracht.

Singer-songwriter Tenfold vertelt met haar folky liedjes verhalen die je meenemen in haar visie op de wereld. De vertolking wordt gebracht met een knipoog, die in combinatie met de melancholische ondertoon zorgt voor een relativerend contrast. Inspiratiebronnen als Bon Iver, The Tallest Man On Earth en Laura Marling zijn terug te horen in haar zang- en gitaarspel.

De single is in beginsel een antwoordt op het nummer ‘Rivers’ van The Tallest Man On Earth. Waar ‘Rivers’ gaat over de pijn van verlating en een blijvend verlangen, vertelt ‘Response To Rivers’ het verhaal over de realiteitszin van verandering en alleen zijn.

Mevrouw Tamara en Tenfold zijn druk bezig om samen een duo tour te realiseren. Er stonden dit voorjaar al wat concerten op de planning, deze worden verplaatst naar het najaar. De eerste show van Tenfold met Mevrouw Tamara in V11 (Rotterdam) staat gepland in september, maar de officiële aankondiging komt pas naar buiten als er meer duidelijkheid is met betrekking tot Corona.