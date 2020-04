19 april, de verjaardag van Alan Price

Alan Price, geboren op 19 april 1942 te Fatfield, Washington, County Durham viert vandaag zijn 78e verjaardag. Price is een Britse muzikant, hij is het meest bekend als de originele toetsenist van de Britse band The Animals. Price leerde zichzelf orgel spelen en was de oprichter van het Alan Price Rhythm and Blues Combo, later omgedoopt in The Animals.

Zijn orgelspel bij The Animals, te horen in hits als ‘House of the Rising Sun’, ‘Don’t Let Me Be Misunderstood’, en ‘Bring It On Home To Me’ was een belangrijk onderdeel van de band’s succes. Na zijn vertrek had Price succes met zijn eigen band Alan Price Set en later met Georgie Fame. Hij was verantwoordelijk voor de introductie van Randy Newman’s muziek bij het grote publiek. Later had Price een eigen tv-programma en had hij succes met filmmuziek voor onder andere de uit 1973 daterende film ‘O Lucky Man!’.