Fons en de Fonzarellies steekt hart onder de riem met ‘Een nieuw begin’

De naam Fons en de Fonzarellies is een knipoog naar bandnamen uit de sixties en seventies, zoals Diana Ross & the Supremes, Smokey Robinson & the Miracles, James Brown & the Famous Flames, Gladys Knight & The Pips, Martha & The Vandellas en Harold Melvin & The Blue Notes. Toch is Fons en de Fonzarellies slechts één persoon, Amsterdammer Fons Vostra.

Ooit gestart als rapper, hervond Fons zichzelf in de soulvolle Nederlandstalige muziek. “De afgelopen jaren is mijn muzieksmaak drastisch veranderd, maar mijn hart gaat nog altijd sneller kloppen van de soul, funk en groove van zwarte muziek.” Voor Zijn eigen songs combineert hij catchy zangmelodieën met openhartige, soms rauwe en soms lichte teksten. Of de muziek nou richting soul, (Ginger Jackin’ Soul) pop (de thuissessies) R&B (Solastalgie) of funk en HipHop (De Fonzarellie Live-show) gaat: al zijn muziek is geïnspireerd door een sound die je misschien niet zou verwachten van een witte jongen met rossig haar.

Woensdag kwam de video uit van ‘Een nieuw begin’. Een nummer om de mensen een beetje hoop te geven in deze onzekere tijden.