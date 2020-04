Bill Janovitz (Buffalo Tom) ziet toekomst muziekindustrie somber in

Hoe is het om muzikant te zijn in Corona tijd? Maxazine vroeg het aan Bill Janovitz, zanger en gitarist van de Amerikaanse band Buffalo Tom. Heeft Corona grote invloed op artiesten in de Verenigde Staten? Om te beginnen zijn we dan ook benieuwd hoe het Bill en zijn dierbaren vergaat. “Bedankt voor het vragen. We maken het goed en zijn tot nu gezond. Mijn dagen zijn nog steeds erg druk en vol. Zo ben ik bezig met het schrijven van een boek en heb ik daarnaast gewoon nog mijn dagelijks werk als makelaar, alhoewel dat nu ook wat stiller is.” Chris Colbourn (bassist van de band) en Bill zenden voortdurend teksten en ideeen over en weer naar elkaar. Met drummer Tom Maginnis hebben ze thuis opnames gemaakt voor andere projecten en iedere zaterdag zijn ze te zien en te horen via een livestream op Facebook. “Aanstaande zaterdag voor de 5e keer”, aldus Bill.

Somber

Zware tijden en crises zijn bij veel artiesten een bron van inspiratie. Bij Janovitz is dat niet het geval. Het dwingt hem desgevraagd wel om aan songs te werken en af te maken. Janovitz ziet door de gevolgen van de corona crisis de toekomst van de Amerikaanse muziekindustrie, bijvoorbeeld voor artiesten, festivals en podia, somber in. Volgens hem zullen veel kleine zalen en promotors niet in staat zijn om financieel te herstellen. “Ik hoor bovendien deskundigen die afraden om tot eind 2021 grote evenementen en festivals bij te wonen”, geeft hij aan, “Het ziet er niet goed uit.”

Optimisme

Buffalo Tom staat voor een optimistisch geluid. Muziek die mij doorgaans blij en gelukkig maakt. Een optimistisch geluid dat ook doorklinkt in het antwoord van Bill op mijn vraag hoe hij de impact van de corona crisis voor zijn band inschat. “Ik denk niet de crisis Buffalo Tom direct zal raken. Er stond slechts één grote show gepland op 12 juni in Boston, onze thuisstad. Maar die wordt verschoven naar een nader te bepalen datum.”

Beweging, reizen en verandering zijn voor Bill lyrische onderwerpen die hem raken en inspireren bij het schrijven van teksten. Dat geldt ook voor de het muzikale gedeelte in het componeerproces. “Vaak is het lezen van een boek voor mij aanleiding om te gaan schrijven. Ik herinner mij nog uit mijn jeugd dat ik begon met schrijven op de muziek van Bob Dylan. Ik zette dan het volume lager en zong mijn eigen woorden in op zijn nummers. Ik vulde de teksten zelf in.”

Inspiratie en verleiding

Eenzaamheid, echtscheiding, melancholie en katers zijn voor Bill momenten die hem verleiden tot het schrijven van fraaie teksten. Veranderingen in zijn algemeenheid. “Ik heb geen specifieke plekken, maar zodra ik in een vliegtuig stap, begin ik spontaan woorden op te schrijven. Daarnaast inspireert bijna iedere kunstenaar mij wel, ook al is het niet mijn smaak.”

De muzieksmaak van Janovitz is redelijk breed. Zijn muziekkeuze hangt af van zijn stemming. “Ik heb de neiging om vaak terug te grijpen naar gospel gerelateerde muziek zoals Van Morrison, Aretha Franklin en Otis Redding”, bekent Bill, “Maar ook The Rolling Stones, Leon Russell, Joe Cocker en Saam Cooke, dat soort artiesten. Ik hou ook erg van Tom Waits en Neil Young. En daarnaast leer Joni Mitchell steeds meer te waarderen. En singer-songwriters op akoestische gitaren en piano’s kunnen mij bekoren. Ik heb een vrij brede smaak.”

Nederland

Als muzikant staat Bill het liefst op het podium. Als hij moet kiezen tussen optreden en schrijven dan kiest hij voor het eerste. Vorige jaar trad de band nog op in Paradiso in Amsterdam. “Ja, we komen vaak en graag terug naar Nederland. Het was het eerste land waar we buiten de Verenigde Staten optraden. Zelfs nog eerder dan in sommige andere Amerikaanse staten. Er zijn nu geen concrete plannen voor een volgende toernee in Europa.”

Eddie Vedder

Bill is bijna 54. Een muzikant die sinds 1987 in de muziek zit, heeft vrijwel alles al meegemaakt. Toch zijn er wel enkele dingen die op zijn bucketlist staan. “Ik zou soms wel David Grohl of Eddie Vedder willen zijn en dan samenspelen met al mijn legendarische muzikale helden.”, bekent hij. Een mooie wens in deze onzekere tijden. Laten we hopen dat het goed blijft gaan mat Janovitz en de zijnen en dat we Buffalo Tom weer snel terug zien op de podia. “Probeer veilig en gezond te blijven en het verdriet op afstand te houden.”, besluit Bill. Eens.

Foto’s (c) Armand Hoogland, archief Maxazine