Dopebwoy dropt nieuwe single: ‘Christian Dior’

Dopebwoy heeft afgelopen week zijn nieuwe track ‘Christian Dior’ uitgebracht. Op deze track is naast Dopebwoy ook de Vlaamse Bryan MG te horen op de beat van SRNO. Bij de track is ook een toffe video geschoten.

‘Christian Dior’ is het eerste wapenfeit van Dopebwoy onder de vlag van zijn eigen label Forever Lit Records. Afgelopen december heeft Dopebwoy samen met Warner Music besloten een langdurige samenwerking aan te gaan om zijn eigen label een thuishaven te bieden. Met zijn oog voor talent zullen releases van andere artiesten ook zeker niet uit blijven!

Dopebwoy

Jordan Jacott, beter bekend als Dopebwoy, is een Nederlandse rapper en producer. De hitsingle ‘Cartier’ betekende zijn doorbraak binnen de Nederlandse hiphopscene. Het nummer stond meer dan 12 weken in de top 10 van de Nederlandse single charts. Daarnaast is het de meest gestreamde Nederlandse track ooit. Afgelopen jaar lanceerde Dopebwoy zijn album ‘Forever Lit’, het album stond ruim 15 weken in de top 10 van de Nederlandse album charts. Ook internationaal wist Dopebwoy succes te behalen in o.a Frankrijk en de UK. Daarnaast heeft hij met verschillende internationale artiesten samengewerkt, waaronder Oboy en Aya Nakamura met wie hij de track ‘Je M’en Tape’ uitbracht.