The Boomtown Rats – Citizens Of Boomtown

Wie kent deze band nog? The Boomtown Rats hebben namelijk sinds 1984(!) geen nieuwe muziek meer uitgebracht. Nu anno 2020 zijn de heren weer bij elkaar en is er een nieuw album uitgebracht. Deze krijgt de naam ‘Citizens Of Boomtown’ mee.

The Boomtown Rats, onder leiding van Bob Geldof, is een Ierse band die midden jaren 70 werd opgericht. In 1979 scoorde de groep een wereldhit met het nummer ‘I Don’t Like Mondays’. Dat nummer zorgde voor veel ophef in Amerika. Het is namelijk gebaseerd op een gebeurtenis uit datzelfde jaar. De toen 16-jarige Brenda Spencer besloot naar een school te gaan en begon te schieten. Toen ze werd gepakt en aan haar werd gevraagd waarom ze dit deed, antwoordde ze: “I Don’t Like Mondays”. In San Diego, waar dit gebeurde, werd het nummer jarenlang verboden. In 1986 ging de groep uit elkaar om in 2013 weer bij elkaar te komen. Nu, 7 jaar later is er dus ook weer een nieuwe plaat.

Bob Geldof kennen we natuurlijk ook als een van de breinen achter de Live Aid en Live 8 concerten en schreef hij onder andere mee aan ‘Do They Know It’s Christmas’. Vinden fans het nodig dat er nog nieuwe muziek uit komt van de wat oudere bands? Daar zijn de meningen altijd erg over verdeeld. Ik vind het altijd wel prettig om te horen of ze nog pareltjes kunnen maken. Andere horen liever alleen de hits tijdens de concerten en zitten niet te wachten op nummers die ze niet kennen.

Het album ‘Citizens Of Boomtown’ bestaat uit 10 nummers en ja, wat moeten we er nu van vinden. Er staan zeker wel een paar leuke nummers op, echter ook echt wel een paar goeie missers. Nooit is het leuk om iets volledig af te kraken, maar rap op een Boomtown Rats album?! De laatste vier nummers zijn niet bepaald om over naar huis te schrijven. Ze proberen met die nummers te hip te zijn, iets wat niet werkt. Ze verliezen hun kracht met dit uitprobeersel.

Het album opent leuk met ‘Trash Glam Baby’. Halverwege staan nog twee van de sterkste nummers op de plaat die je wel doen denken aan andere grootheden uit het verleden. ‘Passing Through’ laat je bijvoorbeeld denken aan David Bowie. Dan heb je nog de laatste twee nummers. Benieuwd naar hoe The Boomtown Rats house/dance muziek maken? Ik denk dat niemand die ook maar een beetje fan is van deze band daarop zit te wachten. Verschrikkelijk, zowel muzikaal als tekstueel stellen deze erg teleur. Al valt het rifje in ‘Get A Grip’ nog enigszins mee, is dit nog verder ondermaats.

De eerste helft is oké en is het geen ramp dat er een nieuwe plaat is, na het zesde nummer slaan ze de ‘hippe’ weg in, dat is iets wat ze beter niet hadden kunnen doen. Het is goed dat ze proberen een beetje met de tijd mee te gaan, maar dit gaat compleet ten koste van hun unieke kracht, er zit niks in de laatste nummers wat je doet denken: Ah, dat is een Boomtown Rats nummer. (5/10) (BMG)