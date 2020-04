Victoria Eman, Country tot in de Verenigde Staten

Amerika is op dit moment door de Corona crisis niet bereikbaar voor Europeanen. Met prachtige Country songs weet zangeres Victoria Eman de duizenden kilometers tussen Nederland en Amerika echter moeiteloos te overbruggen. In 2018 werd Victoria Eman in genomineerd voor enkele Amerikaanse Awards zoals ‘Female Artist of the Year’ en ‘Song of the Year’ bij de Nashville Universe Awards en The Josie Music Awards . Maxazine sprak met Victoria over haar muziek, ambities en inspiraties.

Muziek stroomt bij Victoria door de aderen. “Ik kom uit een muzikale familie. Zo deed ik vanaf 1991 met mijn zusje Vanessa mee aan diverse talentenjachten. We stonden onder meer in de finale met llse DeLange. Verder nam ik duetten op met mijn broer Ginger, jongere zus Charmaine en met haar dochter Indy in 2017. Zo’n beetje iedereen in onze familie is met muziek bezig. Vanaf midden jaren negentig zing ik in diverse bands. Op dit moment zing ik – naast mijn solo activiteiten – al jaren in de ‘cover’ band ‘What So Ever’. ”

Songwriters bieden zich aan

2014 was een sleuteljaar in de carrière van de 48-jarige Eman. In dat jaar nam ze haar eerste songs op. Songs van gerenommeerde en gearriveerde Country artiesten. De opnames deelde ze op diverse social media sites. “Omdat mijn opnames werden gedraaid op diverse radio stations wereldwijd werd ik benaderd door een aantal songwriters uit Amerika en Groot-Brittannië. Er ging een nieuwe wereld voor mij open.” Met teksten van een aantal van die liedjesschrijvers bracht Victoria in 2015 haar eerste CD uit, met de toepasselijke naam ‘Change Of Direction’. Het album vond zijn weg naar vele radio stations in onder anderen de UK, Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland en zelfs Zuid-Afrika met als gevolg dat de Gelderse Victoria uit Ommeren wereldwijd in vele huiskamers en auto’s werd beluisterd en bejubeld.

Vic Holdroyd

In 2016 verscheen ‘Meet You On The Moon’. Een album met louter teksten van de Engelsman Vic Holdroyd, op dat moment Victoria’s vaste schrijver. “Helaas is Vic in 2017 overleden. Hij was niet alleen mijn tekstschrijver maar ook een goede vriend. Vandaar ook dat ik mijn derde album ‘All My Life’ aan hem heb opgedragen”, aldus Victoria. Het album ‘Meet You On The Moon’ leverde Victoria enkele awards op zoals ‘Female Artist of the Year’ bij de Nashville Universe Awards en The Josie Music Awards.

‘All My Life’, zoals gezegd opgedragen aan Vic Holdroyd, verscheen begin 2019 en bestaat uit liedjes geschreven door 13 verschillende schrijvers. “Mijn vierde CD is – op de fotoshoot voor de cover na – zo goed als klaar en verschijnt eind april/begin mei, maar door de Corona crisis kan dat mogelijk ook later worden”, aldus de in Rotterdam geboren Victoria.

In de coverband ‘What So Ever’ zingt Victoria classic- en powerrock songs van Tina Turner, Melissa Etheridge tot Soul en Reggae songs. Maar op plaat, als solo artiest en eigenlijk vanaf haar geboorte zingt Victoria Country songs. “Ik ben half Indisch”, verklaart de zangeres, “Veel Indo’s hebben een voorkeur voor Country muziek. Ik ben grootgebracht met Country door mijn grootouders en ouders. Die voorliefde zit er eigenlijk van jongs af aan in. Ik ben geïnspireerd door en luister graag naar Waylon Jennnings, Ilse de Lange, Reba McEntire, Wynonna Judd en uiteraard Dolly Parton.”

Optredens

Victoria is in Amerika weliswaar bekender dan in Nederland, maar optreden in Amerika is vooralsnog niet aan de orde. “Ik heb er nog niet opgetreden. Dit is wel een droom maar helaas nog toekomstmuziek. Ik zou dat heel graag willen maar wil mij eerst beperken en bekwamen in mijn solo optredens hier in Nederland en onze buurlanden België en Duitsland. Dat doe ik volledig solo met een geluidsband op de achtergrond; dit moet nog op gang komen en mogelijk in de toekomst ook met muzikanten.”

Toch is het leven van Victoria meer dan alleen haar eigen muziek. “Ik heb daarnaast ook nog een baan op het hoofdkantoor van de Rabobank, een druk privé-leven en de coverband waarmee ik optreed. Verder neem ik binnenkort ook nog een duet op met Roy Sturn, een Country zanger uit Bulgarije die telkens voor een half jaar in Nashville rond toert met zijn Band. Mogelijk ga ik met hem ook nog een videoclip opnemen in Bulgarije. Verder wordt er door een andere getalenteerde Singer/Songwriter Wayne Montgomery uit Canada ook een duet voor mij geschreven dat wij samen op gaan nemen, dus nog vele mooie plannen in het vooruitzicht”, zo vervolgt Victoria het gesprek.

Toekomstmuziek

Over toekomstmuziek gesproken, er zijn dingen die ze over 5 jaar zeker zou willen hebben bereikt. “Wel, ik hoop dan in Amerika op te treden, contacten te hebben met Amerikaanse producers, te beluisteren zijn op commerciële radiostations en wereldwijd bekender te zijn.” We gaan het volgen.