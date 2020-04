Thomas Azier onthult korte film voor nieuwe single ‘Love, Disorderly’

Op 3 april verscheen via Hylas Records ‘Love Disorderly’, een nieuwe track ter introductie van het binnenkort te verschijnen album van avant-pop artiest Thomas Azier. Deze gaat vergezeld van een spraakmakende korte film, die afgelopen week gepresenteerd werd. De nieuwe release is geen officiële single maar wel de titelsong van het nieuwe album ‘Love, Disorderly’, dat op 12 juni wordt uitgebracht via Hylas Records, Aziers eigen label.

Thomas Azier is meer dan alleen een muzikant; hij benadert muziek op een unieke manier, meer zoals een beeldend kunstenaar of een schilder zijn of haar kunstvorm zou benaderen. Voor ‘Love, Disorderly’ heeft hij zich laten inspireren door media als fotografie en film om zo te proberen de structuren van de song te beïnvloeden en een nieuwe beleving te creëren. Het nummer is gecomponeerd en opgenomen samen met de Finse experimentele gitarist en producer Obi Blanche en muzikanten uit verschillende Nederlandse orkesten.

De meeslepende korte film in documentaire-stijl bestaat uit beeldmateriaal die de Franse regisseur Laurent Chanez schoot tijdens zijn reizen rond de wereld. Chanez is onder andere bekend van de videoclip voor ‘Aufgang’s ‘Backstabbers’ – genomineerd voor ‘Best Editing’ en ‘Best Cinematography’ bij de UKMVA en won ‘Best Cinematography’ op de Berlin Music Video Awards van vorig jaar. Zijn visuals verbeelden chaos en verbindingen binnen een onrustige maatschappij.

“Ik heb het gevoel dat Laurent erin is geslaagd de ‘ziel van de wereld’ vast te leggen in een reeks observaties die hij in 2019 heeft gedaan. Het is bijna alsof je door de pagina’s van een boek of van een National Geographic-tijdschrift bladert of door Instagram Stories scrollt of het nieuws kijkt. Het toont een toestand van de wereld zonder oordeel of verhaal.” legt Thomas uit.

Na het uitbrengen van zijn veelgeprezen debuutalbum ‘Hylas’ in 2014 waarvan single ‘Red Eyes’ werd gekozen voor een internationale tv-campagne van Yves Saint Laurent, heeft Thomas voortdurend geëxperimenteerd met verschillende muzikale richtingen. Zijn creativiteit maar ook een mate van rusteloosheid werden gevoed door inspiratie uit de plaatsen waar hij woonde, van Amsterdam tot Japan, Berlijn en Parijs.

Het vorig jaar uitgebrachte “Raven on the First Floor’ – die een ongehoorde duisternis en chaos in zijn muziek onthulde – werd geprezen door belangrijke smaakmakers waaronder Clash en The Line of Best Fit. Met ‘Love, Disorderly’ ambieert Thomas Azier wederom zijn stem te laten horen in de hoek van de avant-pop muziek.